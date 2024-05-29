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ゲームキューブ　シルバー　コントローラー　ゲームセット　動作確認済 　箱付き
商品番号 N47620565144
商品名

ゲームキューブ　シルバー　コントローラー　ゲームセット　動作確認済 　箱付き
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 2,516 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらの商品はすべて動作確認済みの商品です。説明分はたまに間違えることがありますので、写真を優先してください。商品状態はすべて傷、汚れ等がある通常の中古品程度とお考え下さい。【商品内容】・本体・コントローラー１個・電源・AVケーブル・ソフト2本・メモリカード1個・外箱（内箱・説明書無し）【商品状態】・本体：内部、ファン回り清掃済、ゲーム起動確認済・コントローラー：簡易清掃、各ボタンの動作確認済、ステック良好・ソフト：読み込み確認済★こちらばら売りはしておりません。ソフト、コントローラーなども追加できますのでご購入前にご連絡ください。
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