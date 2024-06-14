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商品詳細
ブランド ミライスピーカーモデル名 コンパクト型曲面サウンドスピーカースピーカータイプ サウンドバー接続技術 AUX特定 曲面サウンド搭載高齢の父用に購入しましたが、テレビのイヤホンジャックの接触が悪く不用になりました。他のテレビで疎通確認をしています。#ミライスピーカー
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http://narcologia.ru/goods/encourage435672.html
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