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ミライスピーカー
商品番号 P15211919813
商品名

ミライスピーカー
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 10,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド　ミライスピーカーモデル名　コンパクト型曲面サウンドスピーカースピーカータイプ　サウンドバー接続技術　AUX特定　曲面サウンド搭載高齢の父用に購入しましたが、テレビのイヤホンジャックの接触が悪く不用になりました。他のテレビで疎通確認をしています。#ミライスピーカー
http://narcologia.ru/goods/marshal960080.html
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