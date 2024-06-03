月が導く異世界道中 1〜18巻　別冊8.5巻

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商品詳細
「月が導く異世界道中」あずみ圭定価:￥12001〜18巻+8.5巻の計19巻です。17.18巻が 腰帯がありませんが書店で購入しております。1巻8.5巻9巻は古本屋で購入した為、腰帯が違います。その時点で3冊とも900円で購入しました。日焼けもしておらず、折り目、落書き等もなく綺麗です。その他の本は全て書店で新品を購入しております。こちらも日焼け、折り目、落書き等はございません。発送する梱包材は、飲料水のダンボールを再利用させて頂くのでご了承ください。
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