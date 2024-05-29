SONY PlayStation4 本体　COD限定モデル

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【1TBモデル】PS4プレステ4本体COD限定モデルです。下記、添付品電源ケーブル 純正HDMIケーブル 純正ではありませんコントローラー 使用頻度高いため汚れ有本体 初期化済 目立ったキズ無し※購入時はソフトも同梱していましたがソフトは無いですのでご注意下さい。本体、動作確認済です。コントローラーも使用感はありますがボタン不良無く使用可能でした。ゲーム機本体種類:PlayStation4ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY