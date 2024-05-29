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SONY PlayStation4 本体　COD限定モデル
商品番号 F71899720550
商品名

SONY PlayStation4 本体　COD限定モデル
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 7,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【1TBモデル】PS4プレステ4本体COD限定モデルです。下記、添付品電源ケーブル　純正HDMIケーブル　純正ではありませんコントローラー　使用頻度高いため汚れ有本体　初期化済　目立ったキズ無し※購入時はソフトも同梱していましたがソフトは無いですのでご注意下さい。本体、動作確認済です。コントローラーも使用感はありますがボタン不良無く使用可能でした。ゲーム機本体種類:PlayStation4ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY
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