矢沢永吉　ピンバッジセット

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商品詳細
人気ソロアーティスト···矢沢永吉ピンバッジセットです。2009年ダイモンドムーンのもので、購入時の箱等はありません。飾っていたので、若干の傷があります。サイズは縦18.5センチ、横24センチ、マチ2センチです。
http://narcologia.ru/goods/injure26367.html
http://narcologia.ru/goods/peroration293815.html
http://narcologia.ru/goods/pompous941523.html
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