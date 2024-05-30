PS4 CUH-2000A 500GB おまけ付き

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商品詳細
「PlayStation®4ジェット・ブラック500GBCUH-2000AB01」ソニー・インタラクティブエンタテインメント定価:￥29980#ソニー・インタラクティブエンタテインメント#ゲーム#本体#PlayStation4#PlayStation_4#PS4ややスレ傷等あります。動作確認済み箱無し、アダプター類、コントローラーあり。即購入可。おまけでソフト2個とコントローラー1つお付けします。ただし、コントローラー内1つはボタンが沈んで押しにくいのであくまでおまけです。中古品ということを御理解の上ご購入ください。
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