BTS V Layover ラキドロ SW sound wave 4枚セット

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商品詳細
VsoloAlbum'Layover'soundwaveのラキドロ ４枚セット重複して所持してしまった為、出品致します。バラ売り不可とさせて頂きます。海外製品の為、初期の傷等にご理解のある方、ご購入をお願い致します。プロフ既読お願い致しますm(__)mグループ···BTS
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