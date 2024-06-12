和楽器バンド大新年会2017 東京体育館　八重流版

「和楽器バンド大新年会2017東京体育館 -雪ノ宴・桜ノ宴-」八重流バンド ファンクラブ限定品写真1が出品のすべてです。メディアはDVD3枚ブルーレイ2枚CD３枚合計８枚です。その他、ブックレット、BOX、BOXのビニール袋 すべて揃っています。ブルーレイのみ数回視聴しました。全体的によい状態です。BOXのビニール袋は、経年劣化でキズやスレ、テープ部分のイタミあります。写真8BOXのカドに1箇所ヘコミあります。写真9スマプラ期限切れです。プチプチで包んで封筒に入れて宅急便で送ります。写真10中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。コメントなく即購入していただいてかまいません。プロフィールもご覧ください。ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。



大新年会２０１７ 東京体育館 ?雪ノ宴・桜ノ宴?【ｍｕ?ｍｏショップ・ＦＣ八重流限定版】（２Ｂｌｕ?ｒａｙ Ｄｉｓｃ＋３ＤＶＤ＋３ＣＤ）



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