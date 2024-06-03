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PlayStation2 薄型75000FF他4台ジャンク
商品番号 G32155567796
商品名

PlayStation2 薄型75000FF他4台ジャンク
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 2,812 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プレステ2薄型　ジャンク品合計5台77000、1台7500FF1台、70000、3台75000FFファイナルファンタジーのモデルは動作可能、各盤面裏が黒、青、シルバー、DVDを一度は立ち上げました。ps2のソフトはクリアまで多分累計20時間程度動作できました。突然電源が落ちるなどはありませんでしたが、1-2回読込で異音あり電源を落とし再起動をしています。他、大きい破損はないですが、傷汚れあります。各々電源入りますが、蓋のエラーやディスク読込不可、画像映らないなど色々です。部品取りや修理前提にて購入下さい。ジャンク品の為、返品交換キャンセル不可です。他、画像にてご判断下さい、不明点コメントいただきコメントが可能な範囲なら確認します。
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