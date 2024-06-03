PlayStation2 薄型75000FF他4台ジャンク



【ジャンク】PS2 薄型４台セット 管理No.3647S



ジャンク SONY PS2 プレイステーション2 薄型 本体 4台 ...



【ジャンク】PS2 薄型４台セット 管理No.3647S



ジャンク SONY PS2 プレイステーション2 薄型 本体 4台 ...



ジャンク SONY PS2 プレイステーション2 薄型 本体 4台 ...



PS2 SCPH-75000 ジャンクのヤフオク!の相場・価格を見る｜ヤフオク!の ...



PS2本体 厚型4台 薄型2台 ジャンク 送料込み | フリマアプリ ラクマ



ジャンク SONY PS2 プレイステーション2 薄型 本体 4台 ...



PlayStation2 - ジャンク SONY PS2 プレイステーション2 薄型 本体 3台 ...



破格値下げ】PS2 SCPH-50000 75000 4台ジャンク扱い 家庭用ゲーム本体 ...



PS2 SCPH-75000 ジャンクのヤフオク!の相場・価格を見る｜ヤフオク!の ...



PS2 薄型 4台セット ジャンク SCPH-90000 SCPH-75000 www.apidofarm.com



2023年最新】PS2 5000 ジャンクの人気アイテム - メルカリ



PS2本体 厚型4台 薄型2台 ジャンク 送料込み



薄型PS2 （SCPH-70000）ジャンク品修理 | ダディフィンガーのブログ

プレステ2薄型 ジャンク品合計5台77000、1台7500FF1台、70000、3台75000FFファイナルファンタジーのモデルは動作可能、各盤面裏が黒、青、シルバー、DVDを一度は立ち上げました。ps2のソフトはクリアまで多分累計20時間程度動作できました。突然電源が落ちるなどはありませんでしたが、1-2回読込で異音あり電源を落とし再起動をしています。他、大きい破損はないですが、傷汚れあります。各々電源入りますが、蓋のエラーやディスク読込不可、画像映らないなど色々です。部品取りや修理前提にて購入下さい。ジャンク品の為、返品交換キャンセル不可です。他、画像にてご判断下さい、不明点コメントいただきコメントが可能な範囲なら確認します。