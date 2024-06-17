BTS ツアータオルセット

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商品詳細
全て公式の商品です。新品未開封のためタオルの状態は確認出来ていません。気になるかたはご遠慮ください。全て横に寝かして保存していたのでシワもなく綺麗な状態です。バラ売り1枚1500円まとめてのお値下げ可能です‼️質問等ございましたら気軽に連絡下さい。即購入⭕️BTS防弾少年団バンタンキムナムジュンキムソクジンミンユンギチョンホソクパクジミンキムテヒョンチョンジョングク
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