墨場必携　漢詩歌謡選　上巻下巻

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商品詳細
墨場必携 漢詩歌謡選 上巻下巻定価(セット価) 16.500円自宅保管していました本です。写真3枚目にありますように、ケースに破れがあります。ケースには傷や汚れがありますが、中身はほとんど使っていませんので、きれいな状態です。日焼けやシミもありません。
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