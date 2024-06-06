中島裕翔 団扇(2007年)

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2007年あけましておめでとうジャニーズJr.大集合中島裕翔くんの2個目団扇で、出回りも少ないため貴重な物と思われます。目立った傷や汚れはありませんが、団扇の袋の下部が一部破れ、透明テープで貼ってあります。10年以上前まではライブにも持って行っており、本人から何度も反応をもらっています。その後は担降りのため長年暗所にて保管しておりました。中島裕翔くんを応援している方にライブで使用していただけたら嬉しいです_※即購入可※梱包にリサイクルの袋や箱を使用する場合がございます_#HeySayJUMP#平成ジャンプ#JUMP#中島裕翔#山田涼介#知念侑李#岡本圭人#有岡大貴#高木雄也#薮宏太#八乙女光#伊野尾慧#HeySay7#ジャニーズ#Johnnys#ジャニーズグッズ#うちわ#団扇#ジャンボ団扇#ジャニーズJr#ジャニーズジュニア