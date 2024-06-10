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【液晶美品】New Nintendo 3DS LL 本体　メタリックブラック
商品番号 T19874691885
商品名

【液晶美品】New Nintendo 3DS LL 本体　メタリックブラック
ブランド名 ニンテンドー3DS
特別価格 税込 5,805 円
在庫状況 あり

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商品詳細

任天堂（Nintendo）／NewNintendo3DSLL／メタリックブラック／※充電アダプター付⬛︎液晶美品液晶は保護シートを貼っていたので、比較的きれいな状態です。購入しても、あまり使用しなかったため、出品します。⬛︎内容本体専用タッチペン（本体に取り付け済み）microSDHCメモリーカード　4GB（本体に取り付け済み）ARカード（未開封）かんたんスタートガイド・取扱説明書保証書（保証期限は過ぎています）※充電アダプター（写真掲載物が全てとなります）・動作確認済、初期化済、アルコール消毒済です。・本体や外箱は多少の傷があります。状態は写真から、ご確認ください。（写真3〜13枚目）・中古品であることをご理解いただける方、よろしくお願い致します。
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