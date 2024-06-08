美品✨32GB新品カード Newニンテンドー3DS LL ライム ブラック ...

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動作確認済みクリーニング済み「Newニンテンドー3DSLLライム ブラック」任天堂外装、底面に1箇所線キズ、その他僅かに微細なスレがございますが、使用感少なく美品です✨内装は使用感ほぼなく、また液晶は下画面に極僅かにヤケを感じますが、ゲーム中は全く気になりませんでした。液晶にスレなどもなく非常に綺麗です。写真と併せてご確認願います。今となっては廃盤になってしまったため、美品の個体は希少かと思います。本体、純正タッチペン、純正充電ケーブル有り。（充電ケーブルは新品だと別売なのでお得です♫）また通常だと4GBのmicroSDHCカードが入っているのですが、出品にあたり、新品の32GBのものをお付けします✨当方喫煙環境やペット環境はございません。プチプチと段ボールで厳重に梱包し、迅速に発送させていただきます。#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DSレアカラー