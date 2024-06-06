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PlayStation4 フルセット
商品番号 P80375690498
商品名

PlayStation4 フルセット
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 5,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CUH-1000A500GB・本体・コントローラー・ケーブル各種・イヤホン・スタートガイド他初期型ですが問題無く動作します。今年の初め頃まで使っていますので多少の使用感はありますが目立った傷や破損はありません。送料は購入者様ご負担となりますのでご注意ください。※付属の外箱に全て仕舞った状態でさらに別の箱に詰めてお届けする予定です。一週間以内の発送を目指しますがお急ぎのご用事など要望がございましたらお申し付けください。※別アプリでも出品しておりますので、購入前に在庫確認のメッセージをいただけますと幸いです。お手数をお掛けしますがどうぞよろしくお願い致します。
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