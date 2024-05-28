PS3 CECH4000B コントローラー欠品

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【コントローラー欠品】【裏面滑り止め2個欠品】PS1、PS3ソフト動作確認済CD、DVD再生確認済インターネット接続行っていません。付属品箱（経年劣化あり）本体電源コード社外HDMIケーブルコントローラー用充電ケーブル以上になります。中古品ですので、キズ、汚れ等ありますので、ご了承頂きご購入下さい。元箱にプチプチで梱包し、巻ダンボールにて発送致します。気持ちの良い取引き心掛けてます。宜しくお願い致します。