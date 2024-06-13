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Rocky Ⅳ ☆ポスター☆1986☆オフィシャルシール付き☆ビッグサイズ☆
商品番号 L69173196014
商品名

Rocky Ⅳ ☆ポスター☆1986☆オフィシャルシール付き☆ビッグサイズ☆
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 1,824 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シルヴェスター・スタローン主演、ロッキー4のポスターです。小シワ、白い文字箇所に僅かにシミあります。ピンホール、テープ跡ありません。裏面MGM社のシールあり。画像確認ください。年代物の紙製品につきご理解の程宜しくお願い致します。■サイズ約92cm×62.5cmSylvesterStalloneスタローンシルベスター
http://narcologia.ru/goods/message118727.html
http://narcologia.ru/goods/financier258260.html
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