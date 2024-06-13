Rocky Ⅳ ☆ポスター☆1986☆オフィシャルシール付き☆ビッグサイズ☆

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商品詳細
シルヴェスター・スタローン主演、ロッキー4のポスターです。小シワ、白い文字箇所に僅かにシミあります。ピンホール、テープ跡ありません。裏面MGM社のシールあり。画像確認ください。年代物の紙製品につきご理解の程宜しくお願い致します。■サイズ約92cm×62.5cmSylvesterStalloneスタローンシルベスター
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