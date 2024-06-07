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海援隊 POLYDOR YEARS　武田鉄矢　紙ジャケット(DVD付き)
商品番号 I72925549875
商品名

海援隊 POLYDOR YEARS　武田鉄矢　紙ジャケット(DVD付き)
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 28,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●商品説明●海援隊「POLYDORYEARS」になります。CD16枚、DVD1枚。それぞれ再生確認済みです。①「堕落編」②「倭人傳」③「一場春夢」④「誰もいないから　そこを歩く」⑤「ようやく解りかけてきた」⑥「12の風景」⑦「だから　ひとりになる」⑧「始末記」⑨「海援隊　LAST　LIVE」⑩「航海誌」⑪「回想録」⑫「LOST　RARITIES」⑬「ラストライブ～10年の光と影～」(DVD)全体的にディスクはキズ少な目～ほぼ傷無しでジャケットや歌詞カード含め状態は良い方だと思います。外箱には若干のスリキズ等のイタミがあります。中古品となりますので些細にこだわる方はお控えください。らくらくメルカリ便（追跡有り・宅配便による手渡し配送）となります。発送日はご入金確認後の1～2日以内を予定しています。水濡れや破損しないようOPP袋やプチプチに包んで発送致します。
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