【ジャンク品】PS3 FFVII アドベントチルドレン コンプリート

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商品詳細
初回限定パッケージ『ファイナルファンタジーVIIアドベントチルドレンコンプリート\"CloudBlack\"HDD160GB通電確認OKです。緑色のランプ点灯しますが、YLOD症状ですぐに電源落ち赤ランプになります。また発売からかなり日が経っているので、多少の汚れ、傷があります。コントローラーやケーブルはありますがHDMIケーブルはありません。それらの点を理解した上で、ご購入をお願いします。PS3PlayStation3FFVIIFF7箱、本体等カッコイイです。おまけで3DSコスモブラックの箱、付属品、攻略本3冊お付けします。いらない方はコメントからお願いします。
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