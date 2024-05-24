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サンタマリア　リミテッドパッケージ　米津玄師
商品番号 R87291897178
商品名

サンタマリア　リミテッドパッケージ　米津玄師
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 21,955 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メルカリで購入後保管していましたが整理のため出品いたします。写真に載せたところの汚れ以外は目立たないと思いますが、微々たるものは素人目線のため見逃している可能性がございます。ご了承ください。高価なもののため、袋に入れ防湿庫にて保管しておりました。ご理解いただける方よろしくお願いいたします。・CD・ビッグサイズ紙ジャケット（17cm×17cm）・絵本「サンタマリア」スペシャルブック60ページ（17cm×17cm）
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