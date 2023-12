CROATIA.......Republic and Pravinces- CROATIA.......Republic and Pravinces-



Anencycropedictouringguide(英文)1980・1980~1981年、YUGOに3度訪れた時に購入した図書の一つです。・2度目に訪れた時、チトー大統領が亡くなった時と重なって、2~3日ホテルに缶詰め状態になったことを記憶しています。・仕事の合間に案内された観光地はどこも歴史の深みのある所でした。・その後、連邦国は解かれて6つの国になったのですが、Croatiaは地中海沿岸線を持つ観光地としても有名なところでした。