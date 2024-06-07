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神戸・ユダヤ人難民　1940-1941 「修正」される戦時下日本の猶太人対策
商品番号 Q60013181121
商品名

神戸・ユダヤ人難民　1940-1941 「修正」される戦時下日本の猶太人対策
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 12,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

全体的に使用感や折り目がありますが、貴重な本です。どこにも売られておらず、入手した時高額だったので、すみませんが購入時の金額で販売させて頂きました。金子マーティンみずのわ出版#本の一覧はこちらから（キキ）杉原千畝命のビザ難民移民外国人労働者平和エスニックマイノリティキリスト教ユダヤ教入管#難民#移民#平和#ホロコースト#ナチス#ヒトラー#アイヒマン#アウシュヴィッツユダヤ人難民「神戸ジューコム」人道支援の地「神戸ユダヤ共同体」ロマ――「ジプシー」と呼ばないでThesiteoftheJewishCommunityofKobe
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