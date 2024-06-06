178 ニンテンドー3DS ミスティピンク 本体

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⭐️購入確認コメント不要です⭐️⭐️ほかにも出品してます(˶・ᴗ・˶)⭐️⭐️#わにぽんゲーム雑貨からどうぞ⭐️⭐️不具合ありましたら受取評価前にご連絡ください⭐️⭐️着払い返送後返金対応致します⭐️⭐️そのまま評価頂いても対応出来ません⭐️◆外観ランク…Aランク詳細はプロフィールへ記載しております。◆品名Nintendo3DSミスティピンクタッチペンセットです✨初期化して発送します✨◆状態動作確認済み！ゲームプレイ良好です！スライドパッドとタッチペンが新品のため気持ちよくお使いいただけます。外観は大きな傷なく全体的に状態良好です！前面背面に細かな傷がありますが、大きな傷なくきれいかと思います。液晶はヤケ、傷なく発色良好です。画像でご確認ください。◆動作確認項目・すべてのボタン・画面タッチ・イヤホン、マイク・3D機能・充電・カメラ・ネット接続・ソフト、SDカード読み込み以上の動作は確認済みです✨◆オプション購入前にコメントでお声がけください。購入後は変更出来ません。純正充電器(中古)セットへ変更→＋700円SDカードセット2GB ＋200円4GB ＋350円純正充電台(中古)セット＋400円◆メンテナンス状況スライドパッド交換時に分解して隅々まで清掃しております。スピーカーのケーブルを新品へ交換してあります。また、写真撮影後アルコールで拭きあげて梱包しております。◆発送当日発送、遅くても翌日の発送となります。梱包しネコポスにて発送いたします。◆その他箱、説明書は付きません。必ず受取評価前に動作確認をお願い致します。初期不良の場合、送料をこちらの負担で返金対応させて頂きます。評価後は対応できません。イメージと違った等購入者様都合の返品、苦情は申し受け出来ません。ご理解の程宜しくお願い致します。古物商許可証取得済みです(⋆ᴗ͈ˬᴗ͈⋆)3DS17869