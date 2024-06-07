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B'z ガチャ　日産スタジアム　チャーム　9月2日　神奈川　新品未開封
商品番号 G38054179407
商品名

B'z ガチャ　日産スタジアム　チャーム　9月2日　神奈川　新品未開封
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 2,963 円
在庫状況 あり

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商品詳細

B'zガチャガチャ　日産　チャーム　キーホルダー9月2日　神奈川　レアPleasure2023STARSカプセルから出した新品未開封品外から見てキズ等無い事確認済みお値下げ交渉はご遠慮下さい9月30日までメルカリまとめ買い購入で20%還元キャンペーン中（要エントリー2000P迄）❗️まとめ買い申請をお受けしますが値引きはなし→申請された方が購入すれば20%ポイントゲット出来ます愛媛チャーム　7月1日神奈川日産　　9月2日福岡チャーム　9月16日17日大阪チャーム　9月21日23日24日ファイナル出品中水濡れ対策、プチプチ保護、メルカリ便発送カプセルは付きません他にもB'z関連出品中　#ビワBzでタグ付けします　まとめ購入ご検討にお使い下さい⚪︎即購入OKです（コンビニ入金の方は24時間以内にご入金可能な方　ご入金予定日時をお伝え下さい⚪︎評価のない方はご遠慮下さい（大抵の場合事務局預かり案件になるので⚪︎お値下げ交渉、バラ売り、取り置きもご遠慮下さい。　メルカリのルール通りコメント中でも先に購入ボタンを押した方が先です喫煙者、ペットはいませんよろしくお願いしますガチャガチャ限定レアチャームキーホルダーピックリストバンドリスバンアクリルスタンドアクスタサコッシュミニトートバッグトートバッグファイバータオルコースターステッカーPleasureSTARSツアー人気グループ···B'z
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