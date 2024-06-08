ブラックニッケル・ソプラノサックス(エルクハート)

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商品詳細
ELKHEARTブラックニッケル・ソプラノサックスES-510BNエルクハート本体：ブラックニッケルキー：シルバー2022年6月に新品で購入し5,6回程度しか吹いていません。付属品・ストレートネック・カーブドネック・マウスピース・リガチャー・マウスピースキャップ・ストラップ・楽器ケース用ストラップ(リュック用)楽器ケースも購入時のものです。付属品も全て購入時に入っていたものです。スタンド、掃除用品等は付きません。値下げ不可。値下げに関するコメントにはお返事しかねます。よろしくお願いします。#ソプラノサックス#ブラックニッケル#サックス#エルクハート
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