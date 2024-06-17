ストラトタイプ　フェルナンデス

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中古で購入したもので、使わないので、出品させていただきます。フェルナンデスのストラトタイプです。ボディーカラー:アップルレッド。各フレット音詰まり箇所ありません。ポット、セレクタースイッチなど電気系統問題なし。弦高6弦2.0mm1弦約1.8mm標準的なセッティング重量:約3.3キロケースなし他のサイトでも販売しているので行き違い防止の為ご購入前にコメントをお願いします。