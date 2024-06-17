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ストラトタイプ　フェルナンデス
商品番号 S84260455724
商品名

ストラトタイプ　フェルナンデス
ブランド名 Svital
特別価格 税込 11,615 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中古で購入したもので、使わないので、出品させていただきます。フェルナンデスのストラトタイプです。ボディーカラー:アップルレッド。各フレット音詰まり箇所ありません。ポット、セレクタースイッチなど電気系統問題なし。弦高6弦2.0mm1弦約1.8mm標準的なセッティング重量:約3.3キロケースなし他のサイトでも販売しているので行き違い防止の為ご購入前にコメントをお願いします。
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