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【シュリンク付き】ポケモンカード レイジングサーフ 1BOX
商品番号 O32253167926
商品名

【シュリンク付き】ポケモンカード レイジングサーフ 1BOX
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 2,984 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シュリンク付きです。シュリンク、ペリペリ外さずに箱から出さずに発送します。スカーレット＆バイオレット強化拡張パックレイジングサーフBOXブランド：ポケモンカードゲームパッケージ：BOX1BOXあたりパック数：30.0パック言語：日本語宜しくお願いいたします。
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