スーパー戦隊まとめ売りセット

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商品詳細
スーパー戦隊のおもちゃ、まとめ売りします。動作確認済みですが、電池を抜いて発送致します。バラ売りはしません。ゴーバスターズ、ジュウオウジャー、パトレンジャー。子供が数年遊んでおりますので、中古品のご理解ある方、ご購入をお願い致します。#スーパー戦隊#ゴーバスターズ#ジュウオウジャー#パトレンジャー
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