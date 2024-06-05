送料込【逢絢亭】茶道具 茶碗 京焼 色絵 紫野 金銀秋草画 清閑寺窯 杉田祥平

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まずはプロフィールをご覧ください。こちらは、京焼のお茶碗になります。作者は、清閑寺窯の杉田祥平さんです。色絵のお茶碗で、金銀で秋草の絵付けがされています。品のある絵付けのお茶碗で、金銀も見た目は派手に感じますが、落ち着きのある色合いですので、落ち着きのある感じで悪くないと思います。半分ぐらいに掛けられた紫の釉薬の感じも秋の夜の様な感じです。大きさは、直径が約１２ｃｍ、高さが約８ｃｍで付属品は共箱です。本体に目立った傷や汚れなど無く綺麗な状態で、写真でもご覧いただける通り内側も殆ど使用感がありません。また、普段のお稽古や研修会、月釜ぐらいにも出して頂けますので、使い勝手は十分あると思います。