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ヤマハ YAMAHA フルート YFL-211 Eメカ 純正ハードケース付
商品番号 C74200721858
商品名

ヤマハ YAMAHA フルート YFL-211 Eメカ 純正ハードケース付
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 9,064 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■ヤマハYAMAHAフルートYFL-211Eメカ付純正ハードケース付クリーニングロッド付YAMAHA専用シルバーポリッシュグリスマウスピースクリーニング済★★商品状態★★ユーズド品です。タンポはまだ使用できる範囲です。年代不明です。あとは写真でご判断下さい。ノンアルコール除菌、動作確認済。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿《購入優先》先にコメントを頂いていた場合(専用など)でも、後から即購入希望の方がいらした場合は、即購入者様が優先とさせていただきます。《配送》送料込。※商品動作確認後、受取評価をお願い致します。⚠️注意事項⚠️□商品状態確認はしておりますが、汚れを見落とす場合もあります。また、使用頻度や年数に関するお問い合わせはお譲り品の為、わかりかねません。予めご了承ください。□ユーズド品は使用感等を含めた価値にご理解頂けた上でのご購入をお願いします。(ジャンク品を含む)尚、商品到着後の返品・クレームは以上の注意事項を承諾して頂いたという事なので、現状渡しとなります。あらかじめご了承ください。但し、初期不良(通常使用が出来ない\"明らかな\"動作不良)がある場合は、例外として商品到着から2日以内の受取評価前のご連絡に限り対応致します。
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