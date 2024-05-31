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商品詳細
財運ストッパーは森田健が古くから付き合う中国の超能力者・孫儲琳さんの念写能力より誕生した風水グッズです。森田健さんの不思議研究所の運命改善・風水改善のオールマイティのグッズです。もう充分運命は好転しましたので、お譲りします。定価 41,800円（税込）サイズ35cm×35cm厚み約4.5cm〇中古品の為、ご理解のある方のみお願い致しますお値下げについては承っておりませんので、ご了承ください#風水#不思議研究所#運気アップ#森田健#開運#スピリチュアル
http://narcologia.ru/goods/stair888300.html
http://narcologia.ru/goods/tenet347163.html
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