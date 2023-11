BOT アルバム JrEXILE

◇DISC-1※初回生産限定盤・BeautifulLiar(MusicVideo)・JUSTICEISBLIND(MusicVideo)・BlackMagic(MusicVideo)・JIGGYPARADISE(MusicVideo)・HABANERO(MusicVideo)◇DISC-2※初回生産限定盤のみ収録・BATTLEOFTOKYO~TIME4Jr.EXILE~(2022)DAILYBATTLEDIGEST初回生産限定版です。CD+2DVD定価¥14300初回限定盤にしか入ってないBOTライブ2022のバトルダイジェストが収録されています。CDとDVDどちらも一度も再生しておりませんが、シリアルコードとスマプラフォトは入っておりません。ご了承ください。人気グループ···FANTASTICSfromEXILETRIBEFANTASTICSメンバー···八木勇征



