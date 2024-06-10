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未開封　MAFEX ワンダーウーマン
商品番号 D46454309104
商品名

未開封　MAFEX ワンダーウーマン
ブランド名 メディコムトイ
特別価格 税込 2,659 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未開封ですが古い物のためパッケージに歪みなどがあります。プチプチで梱包し段ボールにて発送いたします。MAFEXMARVELマーベルアメコミアベンジャーズマフェックスフィギュアーツスパイダーマンアイアンマンドクターストレンジフィギュアブラックコスチュームヴェノムシンビオートドクターストレンジワンダーウーマンDCバットマンスーパーマンインフィニティウォーエンドゲームフィギュア種類···スケールフィギュアフィギュア種類···アクションフィギュア性別···女素材···PVCスケール···1/12
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