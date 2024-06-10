BMSG公式グッズ　BE:FIRST フェス 2022

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商品詳細
bmsgグッズまとめての出品です。パーカーとTシャツは着用済です。※光の加減で明るく映っていますタオルとシューレースは新品です。・bmsgロゴパーカー Lサイズ 黒 2回着用、自宅クリーニング済 商品の入っていた袋有・bmsgfes2022Tシャツ 黒 1回着用、自宅クリーニング済 商品の入っていた袋有・bmsgfes2022タオル新品未開封品・bmsgシューレース 白 新品未開封品●即購入OK●中古品、個人での保管のため神経質な方はご遠慮ください売り切りたいので値下げ交渉承ります。BE:FIRSTビーファBMSGBESTYBye-Good-ByeBGBgiftedgifted.Gifted.ソウタSOTAシュントSHUNTOマナトMANATOリュウヘイRYUHEIジュノンJUNONリョウキRYOKIレオLEObefirstジャンル···男性グループ
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