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CITIZEN XC シチズン クロスシー 北川景子 B2 ポスター 非売品
商品番号 K47243125102
商品名

CITIZEN XC シチズン クロスシー 北川景子 B2 ポスター 非売品
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 2,399 円
在庫状況 あり

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商品詳細

北川景子さんのB2ポスター3枚セットです。⚪サイズ　728x515mm×3枚【ご注意】未使用ポスターですが、若干の擦れ・折れ・汚れがあっても、返品・クレームはお受けできませんので、悪しからずご了承下さい。完品をお求めの方は、ご購入をお控え下さい。*お品物は丸めて、ポリエチレン製の書類ケースに入れて、らくらくメルカリ便でお送り致します。
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