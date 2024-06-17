CITIZEN XC シチズン クロスシー 北川景子 B2 ポスター 非売品

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北川景子さんのB2ポスター3枚セットです。⚪サイズ 728x515mm×3枚【ご注意】未使用ポスターですが、若干の擦れ・折れ・汚れがあっても、返品・クレームはお受けできませんので、悪しからずご了承下さい。完品をお求めの方は、ご購入をお控え下さい。*お品物は丸めて、ポリエチレン製の書類ケースに入れて、らくらくメルカリ便でお送り致します。