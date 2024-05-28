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audio−technica AT9840
商品番号 K37210601713
商品名

audio−technica AT9840
ブランド名 オーディオテクニカ
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

audio−technicaAT9840オーディオテクニカ種類···マイク未使用のまま長期保存していました。そのため、ウインドスクリーンは経年変化で使用できないため欠品しています。よろしくお願いします。
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AUDIO TECHNICA/AT9840
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