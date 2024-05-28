

LesPaulStudio Epiphone byGibsonレスポールスタジオ - エレキギター



Epiphone / Inspired by Gibson Les Paul Studio Ebony エピフォン エレキギター レスポール スタジオ



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epiphoneのレスポールスタジオです。ネジのサビはあるものの傷や打痕は少ないです。気になりそうなものは画像に載せました。基本画像で判断ください。トーンにガリが少しあります。その他普通に演奏できます。電装系は一応チェック済ですが、専門家ではないため見逃しがあるかもしれませんがご容赦ください。ペグはgrover製です。なぜかヘッドの通常はゴールドのレスポールの文字が消えかけています。前のオーナーが拭き過ぎたのか。LesPaulの文字跡は見えます。あくまで素人目ですがネック:問題ないフレット:8割方あるロッド:回していないので不明簡易なクリーニング、弦高も多少調整しており最低限弾ける状態かと思いますのであとは好みで調整をお願いします。中古品であることを理解して、新品と異なること、日々状態変わるので現状優先、をご理解の上購入ください。発送は緩衝材で包んで段ボール発送です。リサイクル材使用します。よろしくお願いします。シリーズ...LesPaulStudioボディタイプ...ソリッドシリアル…MC03から現行品のamazon新品参考価格62,800現行品の島村楽器新品参考価格67,430