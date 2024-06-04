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- 未開封 S.H.Figuarts ウォーマシン 「アイアンマン2」
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商品詳細
S.H.Figuartsウォーマシン「アイアンマン2」新品未開封です。購入後、開封せずに自宅保管していました。年数経過による箱に多少の擦れ、痛みはあるかと思います。素人保管ですので、気にされる方、神経質な方はご遠慮下さいませm(__)m即購入OKです！プチプチで梱包し、段ボール箱に封入してお送りいたします。◆未開封品の為、本体の状態は未確認となります。初期不良等の不具合がございました際は直接メーカーへお問い合わせ下さい。
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