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☆BANDAI ペギラ (タグ付き) 2000年 円谷プロ ソフビ
商品番号 E91360526521
商品名

☆BANDAI ペギラ (タグ付き) 2000年 円谷プロ ソフビ
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 1,558 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆BANDAIペギラ(タグ付き)2000年円谷プロソフビ【複数購入割引あり】2個目から1個に対して100円値引き出来ますので、購入前にコメント頂ければ対応致します☆ウルトラ怪獣シリーズ☆MADEINCHINA.☆大きさ高さ約17cm幅約約19cm☆状態は綺麗(牙と角も綺麗です)☆送料無料ゆうパケットポストにて発送致します。☆梱包の都合で尻尾を外して発送する場合があります。ドライヤーで温めると柔らかくなり簡単に組み立て可能です他にもウルトラマン怪獣等いろいろ出品していますので、どうぞよろしくお願いいたします★取引検討中のお客様はプロフィールを御購入前に一読頂けるとありがたいです♯ウルトラ怪獣♯シリーズ♯ウルトラマン♯ウルトラセブン♯バンダイ♯BANDAI♯円谷プロ♯怪獣♯ウルトラQ
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