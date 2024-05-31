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- 【新品開封済】TRAKTOR KONTROL Z2
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商品詳細
【商品の状態】開封はしましたが、未使用です。購入したものの使い方が結局わからず、そのままにしていたものになります。付属のCD、レコードともに未使用です。付属の商品は写真にあるものと、USBコネクタになります。■付属品・TRAKTORKONTROLZ2コントロールミキサー・TRAKTORSCRATCHPRO3ソフトウェア・ライセンス・TRAKTORSCRATCHタイムコードヴァイナル2枚・TRAKTORSCRATCHタイムコードCD2枚・USBケーブル・電源ケーブル(3芯)■DJ用2＋2チャンネルミキサー■２チャンネルリアルミキサー＋２チャンネルリミックスデッキコントロール■通常のDJミックス２チャンネルに加え、TraktorのRemixDeck２チャンネルを同時にコントロールすることが可能■ターンテーブルやCDJやマイクロフォンなどを接続をすることもでき、様々なメディアに対応するスタンドアローンのDJミキサーとしても機能■TRAKTORSCRATCHタイムコード・ヴァイナル/CDを使って、同梱のTRAKTORSCRATCHPRO3を操作できます。■本体の左右に置かれている各４つのカラフルなボタンのコントロールセクションでTraktorのRemixDeck、キューポイント、ループをコントロールできます。■ボタン一つで、CDJの使用、デジタル・ファイルの再生、TRAKTORSCRATCHタイムコード・コントロールの使用、フォーマットの切り替えが可能です。■最新のTRAKTORソフトウェア2.6に含まれる新しいMacroFXとFluxMode機能を直観的にコントロールできます。■仕様サイズ：272mmx388mmx109mm(WxLxH)重量：5.1kg
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