ambitious 永岡蓮王 うちわ フォトセ

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関西ジャニーズJr.フレッシュ！フレッシュ！フレッシュ！LIVE～兎にも角にもBIGジャンプ！～にて販売されていたうちわとフォトセのセットになります。どちらも新品未開封です。即購入可。クリアファイルで補強して発送いたします。素人管理になりますのでご了承ください。ambitious永岡蓮王河下楽岡佑吏吉川太郎小柴陸真弓孟之大内リオン浦陸斗井上一太