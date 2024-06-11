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たまき　リカちゃんキャッスル
商品番号 W40860634869
商品名

たまき　リカちゃんキャッスル
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 6,266 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リカちゃんキャッスルのたまきです。とても古いお品です。旧タイプのお箱です。首に溶けあり、ボディが粉を吹いています。髪型はとても凝っていて技術があり美しいです。ドレスが映えると思います。お箱の窓のプラスチックが外れています。お箱の状態は悪いのでおまけ程度にお考えください。
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