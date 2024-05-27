【新品未使用】高橋左門作　蛇龍長皿

プロフィール必読宜しくお願いしますm(__)m実家の断捨離で出てきました。プレゼントされた様で、落款印がございません。蛇龍長皿高橋佐門(略歴)1948年岐阜県に生まれる。岐阜県立加納高校美術家卒業後、加藤幸兵衛(人間国宝)、加藤卓男(人間国宝)に師事。多治見工業高校窯業専攻科及び陶磁器試験所研究生修了後、河村又次郎に師事。北大路魯山人陶房にて内弟子修行昭和52年春日井市に築窯東海伝統工芸展入選。丸栄、三越などで個展多数春日井市坂下町 天翔窯。#長皿#鱗柄