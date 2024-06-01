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セイモアダンカン　SH-4 JB
商品番号 L76336196987
商品名

セイモアダンカン　SH-4 JB
ブランド名 イーエスピー
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

セイモアダンカンのSH-4JBです！パンクやメタル、ハードコア等にいかがですか？購入、装着したのは2014年ですが、音も鳴ります。リア用です。細かな傷や小さなサビあります。私が途中で出音に飽きた為の出品です。ネジ、スプリングは付属します。エスカッションは付属しません。配線も30センチ以上残っています。あくまで中古となるため、ご理解いただけない方は購入をご遠慮ください。他のサイトでも出品しています。購入の際はコメント頂ければと思います。出品削除の可能性があります。クランチやディストーションサウンドにぴったりかと思います。プロ、アマチュア問わず多くの方たちの定番となってるかと思います(^^)タイプ···その他アクセサリー・パーツ···ピックアップ
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