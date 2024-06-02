ポケモンカード ハイクラスパック　VSTARユニバース　ペリペリ付き

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ポケモンカードハイクラスパック VSTARユニバース 1BOX抽選で当選した商品になります。シュリンクはありませんがペリペリ付きです。購入レシートありますでお付けいたします。しっかり段ボールに梱包しての発送になりますのでご安心いただければと思います。すり替え防止の為返品、交換は行っておりませんのでご了承下さいませ。ポケモンカードポケカ未開封VSTARユニバースVユニ