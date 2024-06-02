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ポケモンカード ハイクラスパック　VSTARユニバース　ペリペリ付き
商品番号 Y38697144873
商品名

ポケモンカード ハイクラスパック　VSTARユニバース　ペリペリ付き
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 3,132 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードハイクラスパック　VSTARユニバース　1BOX抽選で当選した商品になります。シュリンクはありませんがペリペリ付きです。購入レシートありますでお付けいたします。しっかり段ボールに梱包しての発送になりますのでご安心いただければと思います。すり替え防止の為返品、交換は行っておりませんのでご了承下さいませ。ポケモンカードポケカ未開封VSTARユニバースVユニ
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