年代物の59BJ PAFレプリカの王道！

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商品詳細
ピックアップダンカン 59BJブリッジ用カラー ゼブラ単芯 長さ約30cmスプリング、ネジなし状態一度カバーつけておりましたのでハンダ跡、ヤスリ跡があります。USEDで購入したときから線の途中にハンダ跡がみられますが線を継ぎ足した跡なのかはわかりません、使用に問題はありませんでした。THE王道の59BJ現行物となんか音が違うのか？と聞かれればハッキリ言ってわかりません！でも気持ちの面ではヴィンテージピックアップのせてんだぜ！的な、ヘッドにギブソンロゴがあるとそれだけで音が良く聞こえるマジックのような！そんな感覚です(^^)まあ音は良いんですPAFレプリカですからアクセサリー・パーツ···ピックアップ
http://narcologia.ru/goods/message509627.html
http://narcologia.ru/goods/assessor184303.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming61792.html
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