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- 南部鉄器 鈴木盛久作 レリーフ 一字金輪像懸仏 共箱 6088
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商品詳細
主な素材...鉄大きさ 高さ約1㎝ 幅約16㎝×約15.3㎝ 重さ約433g土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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