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商品詳細
種類...備前焼豪快に灰を被っている珍しい備前焼です。金銀に光る美しい焼きです。未使用ですが、長期自宅保管のため未使用に近いとさせて頂きます。サイズ41×28×18
http://narcologia.ru/goods/interconnect339370.html
http://narcologia.ru/goods/rouge984310.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper202309.html
備前焼 花器大 灰かぶり 【正規品】 49.0%割引 www.coopetarrazu.com
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