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備前焼　花器大　灰かぶり
商品番号 G54629180774
商品名

備前焼　花器大　灰かぶり
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 18,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...備前焼豪快に灰を被っている珍しい備前焼です。金銀に光る美しい焼きです。未使用ですが、長期自宅保管のため未使用に近いとさせて頂きます。サイズ41×28×18
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