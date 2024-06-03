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YAMAHA THR10Ⅱ + XV- U2ワイヤレス　セット
商品番号 Q70387633106
商品名

YAMAHA THR10Ⅱ + XV- U2ワイヤレス　セット
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 16,650 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1年ほど前に購入しましたがほとんど使用する機会がありませんでした。故障等はなく問題なく動作し使用感もなく目立った傷や汚れもありません。機材整理に伴い出品いたします。元箱はありません本機はワイヤレス機能がないため、別途ワイヤレスのギターシステムを導入することで、上位機種のワイヤレス機能を補っています。付属：XVIVEエックスバイブワイヤレス・ギターシステムXV-U2トランスミッターとレシーバー各１4チャンネル仕様で複数同時使用可能駆動時間:約5時間(充電可能なリチウム・バッテリー)#thr10ii#ギター#アンプ
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