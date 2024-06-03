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LESSERAFIM うちわ チェウォン 2個セット
商品番号 B42014702780
商品名

LESSERAFIM うちわ チェウォン 2個セット
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 2,614 円
在庫状況 あり

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商品詳細

画像の物のお譲りです。防水対策して発送させていただきます。#nicomaru_lessera他にもルセラ関連グッズを出品しておりますので上記のタグよりご覧下さい。初期のスレや傷等ある場合がありますので、ご理解いただいた上での購入お願いします。大切に保管していましたが素人管理の為神経質な方はご購入を御遠慮下さい。LESSERAFIMLESSERAFIMルセラフィムチェウォンサクラ宮脇咲良咲良ユンジンカズハウンチェガラム
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